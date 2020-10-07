07.10.2020 (19:10)

Военные строители сдали ряд новых объектов в Севастополе

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе.

Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада здания со знаменитой колоннадой, обращённой к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера. Кроме того, штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.

Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора Валентина Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского Дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.

Новое здание штаба строгих лаконичных форм впервые было отреставрировано с момента его постройки в 1958 году.

Кроме этого, военные строители сдали под ключ новое полевое учреждение Центрального банка России. Специальное структурное подразделение Центробанка предназначено для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны России, а также иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Российской Федерации. В ближайшее время учреждение начнет свою работу.

Полевые учреждения Банка России созданы и дислоцируются в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями соответствующих территорий согласно Федеральному закону «Об обороне».

Также в Севастополе военные строители сдадут под ключ четыре новых жилых дома для военнослужащих Черноморского флота.

В жилом комплексе, возведённом в бухте Казачей, завершается внутренняя отделка квартир, монтаж межкомнатных дверей и коммунальных сетей, организация пешеходных дорожек и автомобильных проездов, благоустройство дворов с детскими площадками и качелями.

Во всех квартирах военные строители уложат ламинат, поклеят обои, установят сантехнику и кухонные плиты.

В четырёх домах заселение начнется в ноябре нынешнего года. Всего в микрорайоне будет 12 малоэтажных корпусов.

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