07.10.2020 (18:58)

В 49-й общевойсковой армии ЮВО состоялась церемония вручения штандарта новому командующему объединением

В Ставрополе прошла торжественная церемония передачи штандарта командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майору Якову Резанцеву, сменившему на этом посту генерал-майора Михаила Зусько.

Мероприятие началось с выноса в зал штаба объединения Боевого знамени и штандарта армии. На торжественной церемонии командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников выразил уверенность в том ,что личный состав 49-й общевойсковой армии с достоинством выполнит все поставленные перед ним задачи, поблагодарил за достойное руководство личным составом генерала-майора Михаила Зусько и поздравил нового командующего объединением генерала-майора Якова Резанцева с назначением на новую высокую служебную должность.

«Все славные боевые традиции, заложенные предыдущими поколениями, все самое лучшее в полной мере впитал в себя нынешний коллектив объединения. Сегодня это современный, крепкий и надежный щит на южных рубежах России. Военнослужащие воинских частей и соединений объединения достойно продемонстрировали выучку и профессионализм в ходе совместных учений с армиями иностранных государств и главного экзамена года — стратегического командно-штабного учения Кавказ-2020», — сказал генерал армии Александр Дворников.

Справочно:

Генерал-майор Резанцев Яков Владимирович родился в 1973 году в Алтайском крае. В 1994 году с золотой медалью окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, в 2002 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием. В 2008 году с золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Прошел основные командные должности от командира взвода до командующего армией. Имеет большое количество государственных и ведомственных наград.

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