07.10.2020 (18:49)

Учебно-тренировочный комплекс в Ейске планируется оснастить пятью современными тренажерами

Учебно-тренировочный комплекс 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (морской авиации ВМФ) в Ейске к началу нового учебного года в Вооруженных Силах планируется оснастить пятью современными тренажерами для обучения пилотированию различных типов воздушных судов.

Центр представляет собой новейший комплекс систем и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ. Для их обучения оборудованы восемь специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М и Ка-52К, а также комплексный тренажёр (КТС) многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью КТС Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолёта в полном диапазоне высот и скоростей.

В Ейске заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил готовность объектов наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса корабельной авиации (НИУТК КА).

С его вводом в строй появится возможность лётчикам круглогодично отрабатывать элементы взлета и посадки на палубу авианесущего крейсера на всех типах вертолетов и самолетов палубной авиации таких, как Су-33, МиГ-29К (КУБ) и Су-25УТГ.

Также замглавы военного ведомства проинспектировал в поселке Агой Краснодарского края организацию боевой подготовки в специальном центре (выживания летного состава и подготовки специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы).

За последние пять в центре прошли подготовку более 6 тыс. летчиков, об этом проинформировал начальник 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Сушков.

В присутствии замминистра летный состав и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели тренировки по выживанию в различных условиях. Ими были отработаны практические действия при вынужденном приземлении и скрытом перемещении в районе боевых действий, при попадании в засаду, по оказанию первой помощи и спасанию пострадавшего, выходу в район эвакуации, обозначению площадки подручными и сигнальными средствами.

Особенностью подготовки в агойском центре является возможность отработки десантирования обучаемых с выполнением парашютных прыжков на воду.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров встретился с разработчиками перспективных средств спасания и выживания, акцентировал внимание на анализ и внедрение в Минобороны России боевого опыта ВС РФ в локальных войнах и конфликтах, а также ведущих стран мира. Поручил руководству центра совместно с представителями промышленных предприятий подготовить предложения по перспективным образцам обмундирования и средств спасения летного состава.

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