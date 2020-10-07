07.10.2020 (18:03)

Юнармия начала прием заявок на всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети»

Юнармия начала прием заявок на всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети». Специально для игр в Центральном доме Юнармии в Москве готовят профессиональную студию. Зрителей ждут ежедневные трансляции с известными комментаторами и аналитиками из мира киберспорта.

Соревнования будут состоять из двух частей. Первая — это однодневные турниры Fast Cup, которые пройдут с 12 октября по 1 ноября по дисциплинам Dota2 (1х1), LOL (1х1), Runeterra (1x1), Free fire (1x1), Brawl Stars (3x3), PUBG Mobile (1x1), World of Tanks Blitz (3x3). И вторая часть — основной командный турнир в дисциплине World of Tanks (3x3) с 3 по 8 ноября и с 10 по 15 ноября в дисциплине Valorant (5x5).

Не забыли организаторы и про призы. Победители турниров Fast Cup в мобильных дисциплинах получат беспроводной геймпад, победители ПК-дисциплин — игровую клавиатуру, серебряные призеры всех дисциплин выиграют игровую мышь, а бронзовые — игровой коврик.

В основном командном турнире все победители станут обладателями новой игровой консоли, серебряные призеры обзаведутся наушниками, а игровые клавиатуры достанутся бронзовым призерам.

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