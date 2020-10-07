07.10.2020 (17:46)

Преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии стал лауреатом премии Правительства России в области образования

Доцент кафедры Михайловской военной артиллерийской академии кандидат технических наук Владимир Кондрашин стал почетным лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования за создание учебника «Радиотехнические системы».

Владимир Кондрашин окончил Тульское военное артиллерийское инженерное училище. Обучался в Михайловской военной артиллерийской академии слушателем. В 2000 году окончил адъюнктуру академии. На протяжении 18 лет занимается педагогической и научной деятельностью. За время работы в академии стал автором трех патентов, научных работ, учебных пособий и учебников.

Руководство Михайловской военной артиллерийской академии ведёт непрерывную работу по укреплению научно-педагогического потенциала ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основные направления научных исследований в академии сосредоточены на вопросах строительства, боевого применения ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации, развитии артиллерийского и ракетного вооружения, а также совершенствовании образовательного процесса. Ежегодно планом научной работы предусмотрено выполнение не менее 40 научно-исследовательских работ. На сегодняшний день научную основу всех порученных исследований составляют 10 сформированных военно-научных школ, в составе которых трудятся сотрудники академии.

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