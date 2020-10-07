07.10.2020 (17:19)

В Нижегородской области завершилось двухстороннее тактико-специальное учение гвардейской танковой армии ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершилось двухстороннее тактико-специальное учение с военнослужащими гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Танковые подразделения в тесном взаимодействии с приданными им подразделениями различных родов войск отработали полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач в лесистой местности и населенных пунктах, как днем, так и ночью.

В учении были задействованы современные танки Т-72Б3, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», «Ураган».

Всего в двухстороннем тактико-специальном учении приняло участие более 3,5 военнослужащих и было задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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