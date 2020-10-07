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07.10.2020 (17:15)

В Подмосковье военные инженеры танковой армии ЗВО преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу

В Подмосковье на полигоне Алабино для инженерных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) подготовили уникальную огненно-штурмовую полосу (ОШП), которая стала настоящим испытанием профессиональных навыков военнослужащих.

В рамках полевого сбора со специалистами инженерных войск на базе Таманской мотострелковой дивизии прошла модернизация и расширение стандартной ОШП. Новая полоса стала на 150 метров длиннее и приблизилась к отметке 550 метров. Она включает в себя более 40 препятствий различной сложности. Двухметровая стена, канатная дорога, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, участок проволочных заграждений — все это предстояло преодолеть штурмовым группам в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-74М и пулеметами Калашникова наперевес.

Огненно-штурмовая полоса является лишь одним из этапов в подготовке военных инженеров на полевом сборе. Помимо преодоления полосы, военнослужащим необходимо оборудовать более 3 км колонных путей, развернуть тяжелый механизированный мост (ТММ) для преодоления оврага и расчистить около десятка сложных лесных завалов даже в условиях лесного пожара с помощью инженерных машин разграждения ИМР-3.

В сложнейшей тренировке на огненно-штурмовой полосе приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной и специальной техники. Полевой сбор с военными инженерами проходит под руководством начальника инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО полковника Николая Овчаренко.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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