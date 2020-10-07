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07.10.2020 (16:52)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил в рамках контрольной проверки стартовало командно-штабное учение

В рамках контрольной проверки за летний период обучения 2020 года в объединении противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил проводится командно-штабное учение.

В ходе практических действий подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши из пунктов постоянной дислокации в новые позиционные районы и заступили на боевое дежурство по ПВО. Во время маршей личный состав подразделений охраны и обороны отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

На заключительном этапе учения военнослужащим объединения предстоит выполнить задачи по предназначению, включая отражение массированного налета авиации условного противника.

Справочно:

Главная задача соединений и воинских частей ПВО, входящих в состав объединения ПВО-ПРО ВКС, — противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Учения , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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