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07.10.2020 (16:39)

Более 2 тыс. новобранцев из Новосибирской области отправятся в войска в ходе осеннего призыва

Военкоматы Новосибирской области призовут на службу свыше 2 тыс. человек. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев.

«В ходе проведения мероприятий осеннего призыва в Новосибирской области на военную службу предстоит призвать более 2 тыс. человек, а всего призывные комиссии должны приять решение в отношении почти 20 тыс. граждан. Военную службу призывники будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Большинство наших новобранцев будет направлено для комплектования воинских частей Сухопутных войск», — сказал полковник Евгений Кудрявцев.

Он также добавил, что в ходе осеннего призыва 15 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт научно-исследовательской деятельности будут направлены для службы в научных и научно-производственных ротах Минобороны России.

Осенний призыв в армию начался 1 октября и закончится 31 декабря 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ
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