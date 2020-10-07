07.10.2020 (16:05)
В интересах подразделений РВиА создаётся новая линейка артиллерийско-минометного вооружения
В интересах подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются высокомобильные минометные комплексы.
Опытно-конструкторская работа «Набросок» включает в себя линейку образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.
Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации о целях и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе.
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