Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2020 (16:05)

В интересах подразделений РВиА создаётся новая линейка артиллерийско-минометного вооружения

В интересах подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатываются высокомобильные минометные комплексы.

Опытно-конструкторская работа «Набросок» включает в себя линейку образцов артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси.

Новое минометное вооружение предусматривает решение боевых задач по поддержке огнем пехоты с применением автоматизированных процессов получения информации о целях и наведения орудий, способностью ведения огня с неподготовленных огневых позиций, возможностью действий в районах с трудными грунтами, а также в Арктическом регионе.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО в Кузбассе продемонстрировали навыки точной стрельбы во время итоговой проверки
Мотострелки и артиллеристы в Сибири показали навыки экстремального вождения
Военнослужащие ЦВО впервые отработали совместное применение артиллерии, дронов и средств РЭБ на учении под Оренбургом
Артиллеристы ЦВО блокировали противника в «огневых тисках» на учении под Самарой

Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false