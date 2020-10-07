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07.10.2020 (15:55)

Мотострелки ЦВО провели штурм захваченного населенного пункта на учении под Екатеринбургом

Мотострелки танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на полигоне под Екатеринбургом провели штурм населенного пункта, захваченного условным противником.

По замыслу практических действий, передовые отряды обнаружили несколько групп противника, закрепившихся в нескольких районах условного населенного пункта. Мотострелки провели блокирование населенного пункта, предложив сдаться оказавшимся в окружении «боевикам», но получили отказ. Для поражения огневых средств и техники условного противника был задействован танковый взвод. При поддержке пары ударных вертолетов Ми-24 экипажи огнем из вооружения модернизированных танков Т-72Б3М подавили артиллерийские установки и противотанковые орудия «боевиков». Довершили разгром мотострелки, проведя штурм города и уничтожив противника огнем 30-мм автоматических пушек БТР-82А.

В учении, которое проводилось в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Центральный военный округ
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