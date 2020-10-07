07.10.2020 (15:34)

В Военно-медицинской академии состоялось первое в новом учебном году заседание Ученого совета

В Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге прошел первый в новом учебном году Ученый совет.

Врио начальника академии генерал-майор медицинской службы С.А. Бунин объявил, что за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Военно-медицинская академия была отмечена дипломом и медалью.

На заседании Ученого совета ряду сотрудников были вручены государственные награды и премии.

Указом Президента Российской Федерации «За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу» орденом Почета награжден врач-судебно-медицинский эксперт отделения судебно-медицинской лаборатории кафедры (судебной медицины и медицинского права) Валерий Ситник.

Знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет (на георгиевской ленте) были награждены начальник кафедры физической подготовки полковник Алексей Марьин и заместитель начальника учебно-методического отдела полковник медицинской службы Михаил Резванцев.

Знак отличия «За безупречную службу» ХХ лет (на георгиевской ленте) был вручен начальнику вещевой службы отдела материально-технического обеспечения подполковнику Роману Малинину.

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой (организации здравоохранения и общественного здоровья) Илье Русеву, заместителю декана факультета (по подготовке специалистов высшего медицинского (фармацевтического) образования) факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов Виктору Гарынычеву, профессору кафедры (организации здравоохранения и общественного здоровья) Василию Тегзе, врачу-методисту организационно-планового отделения отдела (организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) Валентину Самцову.

За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено профессору кафедры военно-полевой хирургии Анатолию Завражнову и доценту кафедры (оториноларингологии) Владимиру Ушакову.

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