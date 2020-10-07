07.10.2020 (15:14)

Подразделения специального назначения Ивановского гвардейского соединения ВДВ приступили к сдаче горной подготовки

В рамках итоговой проверки за 2020 год комиссия Командования ВДВ приступила к проверке горной подготовки подразделений специального назначения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

«Подготовка разведывательных подразделений и подразделений специального назначения к действиям в горной местности началась в соединении 14 лет назад и стала неотъемлемой частью боевой подготовки десантников. Сегодня весь личный состав этих подразделений имеет соответствующий уровень горной подготовки», — отметил командир Ивановского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Николай Чобан.

В ходе проверки личный состав продемонстрировал свои навыки и умения по применению горного снаряжения, вооружения и военной техники при выполнении различных задач, приемы альпинистской (ски-альпинистской) техники, выживания, а также знания правил оказания доврачебной медицинской помощи, способов транспортировки раненого (пострадавшего) и условий местности для организации новых маршрутов.

Кроме того, в ходе дальнейшего проведения мероприятия участники получат теоретические знания по обеспечению выживания и сохранения боеспособности личного состава в горных условиях, устройству бивуака и укрытий на различных формах горного рельефа, технике преодоления закрытого ледника, организации переправ через горные реки и ущелья личного состава, грузов и вооружения.

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