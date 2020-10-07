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07.10.2020 (13:54)

Вертолетчики ЦВО отработали доставку грузов на внешней подвеске на учении в Челябинской области

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили транспортировку легкой колесной техники, артиллерийских орудий и доставку гуманитарных грузов на внешней подвеске в труднодоступные районы в ходе учения в Челябинской области.

В рамках учения вертолетчики отработали крепление, подъем и транспортировку груза, имитирующего легкую колесную технику, артиллерийские орудия, а также грузовые контейнеры с гуманитарной помощью. Использование внешней подвески вертолетов увеличивает мобильность мотострелковых и артиллерийских подразделений, а также позволяет оперативно доставлять гуманитарную помощь в труднодоступные районы горной и таежной местности.

В ходе мероприятия экипажи Ми-8 отдельное внимание уделили транспортировке спасательной капсулы космического корабля. С этой задачей летчикам ЦВО предстоит столкнуться во второй половине октября при обеспечении посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-16».

Летно-тактическое учение прошло в рамках итоговой проверки за летний период обучения, в нем приняли участие около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами, было задействовано 11 вертолетов Ми-8, оборудованных устройствами для перевозки грузов на внешней подвеске.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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