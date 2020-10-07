07.10.2020 (14:32)

Артиллеристы ЦВО в Кузбассе продемонстрировали навыки точной стрельбы во время итоговой проверки

Военнослужащие артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактического учения уничтожили условного противника из самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Артиллеристы выполнили стрельбы по плановым и внеплановым целям полупрямой наводкой и по настильной траектории с применением различных типов боеприпасов. Выполнение огневых задач проводилось атакой с ходу и с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям. Стрельбы проводились в едином разведывательно-огневом контуре, обнаружение целей и корректирование огня осуществлял расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

В учении с артиллерийскими подразделениями, которое проходило на полигоне Юргинский в Кемеровской области в рамках итоговой проверки за летний период обучения, принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения будут проведены более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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