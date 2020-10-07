07.10.2020 (13:35)

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения приняли участие в торжественном посвящении в кадеты учащихся общеобразовательных школ

В Тверской области с участием военнослужащих Бологовского ракетного соединения состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся общеобразовательных школ. Праздничная церемония прошла в Центре развития творчества детей и юношества ЗАТО Озерного.

Воспитанники кадетских классов не только соблюдают кадетские традиции, но и изучают военные дисциплины. Военнослужащие Бологовского ракетного соединения регулярно проводят для ребят Уроки мужества, направленные на формирование чувства патриотизма и гордости за нашу военную историю, а также убеждения в необходимости служения Отечеству и его защиты.

Не случайно, многие ребята после окончания общеобразовательных школ ЗАТО Озерного поступают в высшие военные учебные заведения РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице