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07.10.2020 (13:35)

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения приняли участие в торжественном посвящении в кадеты учащихся общеобразовательных школ

В Тверской области с участием военнослужащих Бологовского ракетного соединения состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся общеобразовательных школ. Праздничная церемония прошла в Центре развития творчества детей и юношества ЗАТО Озерного.

Воспитанники кадетских классов не только соблюдают кадетские традиции, но и изучают военные дисциплины. Военнослужащие Бологовского ракетного соединения регулярно проводят для ребят Уроки мужества, направленные на формирование чувства патриотизма и гордости за нашу военную историю, а также убеждения в необходимости служения Отечеству и его защиты.

Не случайно, многие ребята после окончания общеобразовательных школ ЗАТО Озерного поступают в высшие военные учебные заведения РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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