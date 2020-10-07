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07.10.2020 (13:34)

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 Балтийского флота поразили учебные цели на полигоне Ашулук в Астраханской области

Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели комплексные стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Стрельбы выполнялись как со специально-оборудованных боевых позиций, так и в ходе совершения маршей в новые позиционные районы. Во время тактического учения особое внимание уделялось моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения.

В рамках учения специалисты противовоздушной обороны Балтийского флота отрабатывали маскировку своих позиций, подготовили зенитные ракетные комплексы к боевому применению в дневное и ночное время по десяти целям одновременно.

Кульминацией учения на полигоне Ашулук стали ракетные пуски из комплексов С-400 по высотным, сверхзвуковым, низколетящим, маневрирующим, наземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

В общей сложности в тактическом учении с боевой стрельбой, которое состоялось на этой неделе в Астраханской области, приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Ашулук
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