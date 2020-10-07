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07.10.2020 (13:20)

Более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО сдают проверку по физической подготовке в Петербурге и Ленобласти

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 5 тысяч военнослужащих приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за летний период обучения.

В целях проверки основных физических качеств, солдаты и офицеры выполнят нормативы на быстроту, выносливость и силу, в том числе подтягивания и подъем силой на перекладине, бег на короткие и длинные дистанции.

Кроме того, проверкой предусматривается выполнение упражнений по военно-прикладным видам спорта, таким как армейский рукопашный бой и совершение марш-броска на 5 км.

Всего, в рамках выполнения заданий, каждый военнослужащий выполнит от трех до пяти упражнений. Нормы физической подготовки определяются в соответствии с возрастной группой военнослужащих.

Сдача проверки по физической подготовке проводится в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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