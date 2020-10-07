07.10.2020 (13:14)

На Балтийском флоте проходят итоговые проверки за летний период обучения

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходят итоговые проверки за летний период обучения.

В ходе первого этапа командованием флота проверяются соединения и части, дислоцированные в Ленинградской и Калининградской областях.

Перед началом проверок в управлении Балтийского флота в объединениях и соединениях флота были сформированы специальные рабочие группы, которые возглавили командиры соединений, начальники родов войск, служб и управлений флота. Ими будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники (ВВТ), материально-технического обеспечения (МТО) ряда соединений и частей Балтийского флота.

Военнослужащие проверяемых воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы технической, тактико-специальной, и физической подготовки.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах Правдинский и Хмелевка и в пунктах постоянной дислокации сил и войск флота.

По результатам итоговых проверок лучшие подразделения соединений и воинских частей флота смогут претендовать на получение звания «Ударное».

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