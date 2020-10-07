07.10.2020 (13:09)

Мотострелки и артиллеристы в Сибири показали навыки экстремального вождения

Военнослужащие частей и подразделений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва показали навыки вождения в экстремальных условиях в ходе контрольных занятий по боевой подготовке за летний период обучения.

Водители-механики выполнили зачетное упражнение по вождению боевых машин пехоты «БМП-2», бронеавтомобилей «Тигр», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Нона-СВК» и «Акация». На маршрутах, протяженностью более 5 км, военным водителям предстояло показать свои навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий, таких как коленный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, подъемы и спуски, крутизной более 10 градусов, а также искусственный и естественный брод. Сложность в выполнении упражнений составляли погодные условия и скользкий, вязкий грунт, который затруднял прохождение маршрута на максимально возможных скоростях. Вождение выполнялось в светлое и темное время суток. К сдаче контрольных занятий привлечено более 800 водителей и механиков-водителей различной категории и около 60 единиц военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице