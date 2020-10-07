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07.10.2020 (12:55)

Армейские спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали 12 медалей первенства России по академической гребле

В Ростове-на-Дону завершилось первенство России по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. В состязаниях приняли участие 425 гребцов из 21 субъекта Российской Федерации.

Армейские спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали на чемпионате 12 наград разного достоинства — 8 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовые медали.

Рядовые спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Артур Кунка и Кирилл Горячев стали лучшими в соревнованиях парных двоек легкого веса с результатом 7 минут 3,59 секунды.

В состязаниях мужских четверок с рулевым первенствовали спортсмены спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Фёдор Швецов и Валерий Бакаев с результатом 6 минут 39,59 секунды.

Рядовой спортроты Центрального спортивного клуба Армии (Санкт-Петербург) Сергей Пономарев также поднялся на первую ступень пьедестала почета, выиграв в одиночном заезде легкого веса со временем 7 минут 37,97 секунды.

Также Сергей Пономарев в команде с Артуром Кункой и Кириллом Горячевым стали первыми в заезде четверок с результатом 6 минут 32,03 секунды.

В соревнованиях мужских четверок с рулевым команда воспитанника спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА (Санкт-Петербург) Никиты Кукарина заняла второе место (6 минут 21,34 секунды).

Армейцы Валерий Бакаев и Федор Швецов замкнули тройку лидеров в мужских восьмерках (6 минут 8,89 секунды).

Обладателем бронзовой медали в одиночном заезде легкого веса стал воспитанник СШ (ОРК) ЦСКА (Санкт-Петербург) Дмитрий Носов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования
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