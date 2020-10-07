07.10.2020 (12:41)

Военными комиссариатами Москвы в ходе осеннего призыва будет отправлено на военную службу более 5 тыс. человек

Осенью текущего года военными комиссариатами Москвы будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования свыше 5 тыс. человек.

В настоящее время составлены графики работы призывных комиссий с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения скопления людей. Для предотвращения распространения вирусной инфекции сборный и призывные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с помощью автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

К местам службы первые призывники отправятся после 15 октября.

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