07.10.2020 (12:38)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по боксу между подразделениями.

В состязаниях, которые прошли на базе спортивного клуба «Красная звезда», приняли участие около 50 военнослужащих, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

По регламенту турнира участники были разделены на семь весовых категорий. По итогам соревнований победители и призеры в своих весовых категориях заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по боксу среди силовых ведомств региона.

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