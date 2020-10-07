07.10.2020 (12:34)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к ротации в Зоне безопасности

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности мотострелкового батальона к заступлению в Зону безопасности и несению службы на миротворческих постах.

На строевом смотре командование ОГРВ ПРРМ совместно с командованием российского воинского контингента совместных миротворческих сил провели смотр документации батальона, проверили удостоверения военнослужащих входящих в российский воинский контингент миротворческих сил, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением для несения службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

В ходе смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Ротация мотострелковых батальонов ОГРВ ПРРМ в Зоне безопасности пройдёт в текущем месяце.

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