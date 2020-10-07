07.10.2020 (12:25)

Спецназ ЦВО провел операцию по уничтожению отряда «боевиков» в тылу противника на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа провели операцию по уничтожению отряда «боевиков» в тылу противника на учении под Самарой.

По замыслу тактических действий разведывательные группы совершили многокилометровый марш в зону подконтрольную условному противнику и вскрыли замаскированное расположение вооруженного бандформирования. Затем военнослужащие сняли часовых из снайперских винтовок и провели налет, уничтожив разрозненные группы противника из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок СВД. После успешного выполнения задачи спецназовцы вышли в район эвакуации.

В учении, которое прошло на полигоне Новая Бинарадка приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц военной техники.

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