07.10.2020 (12:12)

Летчики ЦВО приступили к сдаче экзаменов для повышения уровня летной квалификации

Более 100 военных летчиков авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) на аэродромах в пяти регионах России приступили к сдаче экзаменов и выполнению практических заданий для повышения уровня летной квалификационной категории.

В ходе сбора на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Пермском и Красноярском краях летный состав и бортовые специалисты оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО продемонстрируют теоретические знания по основным предметам подготовки.

В рамках отработки практических нормативов авиаторы выполнял задачи по воздушной навигации, тактике, эксплуатации воздушных судов в различных метеоусловиях, применению авиационных средств поражения, систем связи и радиотехнического оборудования. Кроме того, особое внимание будет уделено знанию и соблюдению требований безопасности при подготовке и выполнении полетов, а также действиям в нештатных ситуациях.

В сборах, которые завершатся присвоением квалификационных категорий, принимают участие более 100 летчиков, штурманов и бортовых специалистов, задействоаны истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР, вертолеты Ми-26, Ми-24 и Ми-8, а также транспортные самолеты Ил-18, Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-26 и Л-410, стоящие на вооружении авиационного объединения ЦВО.

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