07.10.2020 (12:02)

Авиагруппа «Стрижи» продемонстрирует групповой и одиночный пилотаж в столице Ингушетии

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» приступили к перелету из подмосковной Кубинки на аэродром Магас в Ингушетии для участия в мероприятиях, посвященных 250-летию со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

Во время перелета авиагруппа выполнит одну промежуточную посадку.

В ходе воздушного показа летчики ВКС продемонстрируют одиночный, групповой, парный, встречный пилотажи на истребителях МиГ-29.

Летная программа включает в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры составе шести экипажей. В частности, летчики покажут такие виды построения, как «звезда», «конверт», «пирамида», «стрела», продемонстрируют наиболее зрелищные элементы программы, включая групповые петли Нестерова, синхронные «бочки», «колокол», встречный роспуск, «зеркало» и многие другие.

Полеты пройдут на высотах от 200 до 2000 метров в диапазоне скоростей 300–750 км/ч.

Тренировка летной программы состоится 9 октября, воздушный показ запланирован на 10 октября.

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