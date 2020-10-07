07.10.2020 (12:02)
Авиагруппа «Стрижи» продемонстрирует групповой и одиночный пилотаж в столице Ингушетии
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» приступили к перелету из подмосковной Кубинки на аэродром Магас в Ингушетии для участия в мероприятиях, посвященных 250-летию со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав России.
Во время перелета авиагруппа выполнит одну промежуточную посадку.
В ходе воздушного показа летчики ВКС продемонстрируют одиночный, групповой, парный, встречный пилотажи на истребителях МиГ-29.
Летная программа включает в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры составе шести экипажей. В частности, летчики покажут такие виды построения, как «звезда», «конверт», «пирамида», «стрела», продемонстрируют наиболее зрелищные элементы программы, включая групповые петли Нестерова, синхронные «бочки», «колокол», встречный роспуск, «зеркало» и многие другие.
Полеты пройдут на высотах от 200 до 2000 метров в диапазоне скоростей 300–750 км/ч.
Тренировка летной программы состоится 9 октября, воздушный показ запланирован на 10 октября.