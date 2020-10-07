07.10.2020 (11:49)

Определились участники конкурса на соискание Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Президиум Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова рассмотрел и утвердил Перечень работ, выдвинутых на соискание премии 2021 года.

В конкурсе примут участие следующие работы:

в области военной науки:

1. О.Г. Акифьев, Д.С. Головлев, С.Н. Медведский, Н.П. Никонов, А.В. Соловьев, А.В. Ухов — монография «Боевые действия ракетных формирований Сухопутных войск, вооруженных современными и перспективными комплексами высокоточного оружия большой дальности наземного базирования»;

2. В.М. Барынькин, Ю.М. Батурин, И.Н. Голованев, В.Л. Иванов, Н.П. Колесников, М.И. Макаров, Н.Б. Щербаков — научный труд «Космос — сфера вооруженной борьбы»;

3. В.Б. Зарудницкий, В.В. Лойко, С.Н. Мажуга, А.В. Сержантов, А.Г. Соколов — работа по закрытой тематике;

4. А.А. Александров, А.В. Ноздрачев, К.А. Неусыпин, А.В. Пролетарский — серия коллективных монографий и методических указаний «Система опережающей подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса России»;

5. С.В. Баландюк, А.В. Кирилин, М.Н. Кузин, А.Л. Таранов, А.Г. Турков — информационный ресурс «Память народа»;

6. С.В. Аксенов, А.О. Асеев, А.Н. Мартьянов, А.В. Рыков, Д.В. Сироткин, A.П. Ярмола — комплекс научно-методических трудов «Исследования в области военного искусства и результаты практической деятельности в области обеспечения военной безопасности, подготовки военных кадров в ходе реализации противником концепции многосферных сражений»;

в области создания техники и вооружения:

7. П.В. Корунный, В.А. Некрасов, В.Н. Половинкин, Ю.В. Спиридонов, B.Н. Шиловский — работа на тему «Создание и внедрение уникального комплекса стендов для виброакустических испытаний оборудования кораблей пятого поколения»;

8. С.В. Попов, Д.Е. Гасилин, А.В. Григорьев, А.В. Гуляев, С.С. Иванов, М.В. Осыко, А.П. Патрикеев, Д.А. Пашкеев — работа по закрытой тематике;

9. В.А. Аверин, Г.А. Аниканов, Н.Н. Вилкова, И.В. Дорошенко, А.В. Залогин, В.Т. Шабаров — работа по закрытой тематике;

в области литературы и искусства:

10. С.В. Артемьев, Н.Г. Ксендзюк, О.Г. Лошкарев, О.Ю. Мажурин, А.А. Расторгуев, Ю.Н. Шведов — научно-историческая работа «Исторический географический атлас»;

11. В.И. Кожин, А.В. Никоноров, Л.М. Снитенко — книга в двух томах «Великий полководец Маршал Жуков. Исследование жизни и деятельности»;

12. В.П. Баранов, А.А. Климов, А.В. Козлов — цикл книг документально-публицистической прозы «Пятый Украинский фронт. Освобождение Украины в годы Великой Отечественной войны и борьба с ОУН-УПА»;

13. М.И. Боженкова, Я.А. Боженков, А.Г. Зайцев — серия книг в семи томах «Герои битвы за Ленинград 1941–1945 гг.»;

14. В.Т. Рощупкин, М.Е. Синкевич — серия книг и публикаций документальной прозы о роли Красной Армии в спасении узников концлагеря «Озаричи»;

15. Н.А. Карташов — книга «Ватутин» из серии «Жизнь замечательных людей»;

16. В.А. Трофимов — музыкальный сборник авторских песен на военную тему.

Телефоны для справок: (495) 498-63-51» (495) 498-72-19.

Ученый секретарь Комиссии — Морарь Андрей Валерьевич.

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