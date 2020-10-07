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07.10.2020 (10:35)

Подразделения ПВО отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ уничтожили воздушного противника в ходе тактического учения

В рамках итоговой проверки за 2020 год на полигоне Бурдуны в Бурятии с личным составом подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведено тактическое учение с выполнением боевых стрельб из ПЗРК «Игла».

С получением сигнала, подразделения полка на штатной технике (бронетранспортер БТР-ЗД) выдвинулись в указанный район для дальнейшего развертывания.

По замыслу учения колонну атаковала армейская авиация противника. Подразделения ПВО, из положения наготове, по команде, применив ПЗРК «Игла», отразили нападение воздушного противника.

В ходе учения были отработаны вопросы совершенствования тактической подготовки подразделений ПВО, а также осуществлены практические пуски ракет по скоростным воздушным целям с места и в движении.

Всего в ходе учения было уничтожено более 10 воздушных целей условного противника.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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