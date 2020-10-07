07.10.2020 (09:55)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии отработали навыки РХБ защиты в полевых условиях

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия радиационной химической и биологической защиты (РХБ) в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

На горном полигоне Цабал российской военной базы проведено учение по РХБ защите, в ходе которого военнослужащие применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80 и отработали навыки по выявлению и предупреждению распространения условного заражения местности.

В ходе отработки мероприятий военнослужащие выполнили действия по сигналам оповещения, отработали нормативы по использованию современных средств индивидуальной защиты.

На окончательном этапе учения военнослужащие применили дегазационные комплекты «ДКВ-К» для проведения специальной обработки образцов вооружения и военной техники.

Основной целью учения явилось отработка действий военнослужащих с использованием современных средств защиты в полевых условиях и обстановке применения условным противником оружия массового поражения.

К учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц современной техники подразделений РХБ разведки военной базы.

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