Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2020 (09:41)

Более 30 экипажей Каспийской флотилии приступили к переводу кораблей к зимнему периоду эксплуатации

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, приступили к выполнению мероприятий по подготовке кораблей, вооружения, военной техники (ВВТ) и материально технической базы к эксплуатации в зимних условиях.

В пунктах базирования корабельных соединений КФл экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, выполняют специальные работы по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов, а также отрабатывают комплекс мероприятий по их подготовке к выполнению учебно-боевых задач в море в условиях зимнего периода эксплуатации.

Также в соединениях проводятся комплексные проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, выполняется покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Кроме того, водолазы выполнили осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просматривались донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ задействованы более 30 экипажей кораблей флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие зенитного ракетного подразделения Черноморского флота вернулись в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»
Командующий Черноморским флотом принял участие в открытии Второго Севастопольского военно-морского салона «СВМС-2020»
Расчеты БРК «Бал» Каспийской флотилии провели комплекс мероприятий по безаварийной эксплуатации ВВСТ
Саперы ЮВО очистят полигон Прудбой от взрывоопасных предметов в Волгоградской области

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false