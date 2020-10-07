07.10.2020 (09:41)

Более 30 экипажей Каспийской флотилии приступили к переводу кораблей к зимнему периоду эксплуатации

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, приступили к выполнению мероприятий по подготовке кораблей, вооружения, военной техники (ВВТ) и материально технической базы к эксплуатации в зимних условиях.

В пунктах базирования корабельных соединений КФл экипажи надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, выполняют специальные работы по техническому обслуживанию механизмов, узлов, приборов и агрегатов, а также отрабатывают комплекс мероприятий по их подготовке к выполнению учебно-боевых задач в море в условиях зимнего периода эксплуатации.

Также в соединениях проводятся комплексные проверки корабельного электрооборудования, систем вентиляции и оповещения, выполняется покраска элементов корпуса, верхних и нижних палуб. Кроме того, водолазы выполнили осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просматривались донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

В ходе отработки пунктов плана по переводу ВВТ и проведении специальных регламентных работ задействованы более 30 экипажей кораблей флотилии.

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