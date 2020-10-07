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07.10.2020 (09:34)

С десантно-штурмовыми подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено комплексное занятие

С личным составом десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, в рамках воздушно-десантной подготовки (ВДП), прошло комплексное занятие по подготовке парашютной системы Д-10 к десантированию и отработке элементов прыжка с парашютом на тренажёрах воздушно-десантного комплекса (ВДК).

В ходе занятия на ВДК личный состав отработал все возможные действия парашютиста начиная с отделения от летательного аппарата и действий в воздухе, заканчивая приземлением на различные препятствия, включая воду.

Десантная парашютная система Д-10 предназначена для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов и вертолетов, выполняемых с полным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 кг.

Всего к занятиям по ВДП было привлечено около 200 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота
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