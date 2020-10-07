07.10.2020 (09:14)

С военнослужащими соединения ЮВО проведен единый день РХБ защиты

С военнослужащими мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели единый день радиационной химической и биологической (РХБ) защиты в Волгоградской области.

Более 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

На тренировках военнослужащие действовали по различным сигналам оповещения, выполнили нормативы по одеванию средств зашиты, преодолели зараженные участки местности, освоили применение приборов РХБ разведки, дегазационного прибора ДП-5В, войскового прибора химической разведки (ВПХР) и дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

В ходе проведения занятий были отработаны вопросы применения современных средств индивидуальной защиты - общевойскового противогаза ПМК-3 и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

Основная цель проведения единых дней РХБ защиты - тренировать личный состав умелым действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствовать навыки одевания средств защиты, работы с приборами РХБ разведки, проведения специальной обработки образцов вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице