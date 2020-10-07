07.10.2020 (08:47)

Фрегат «Адмирал Григорович» в ходе учения уничтожил корабль условного противника в море ракетным комплексом «Калибр»

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» провёл корабельное учение по применению ракетного комплекса «Калибр-НК» по кораблю условного противника в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения корабельный расчёт боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом на побережье Крымского полуострова. Командир фрегата получил приказание на сближение с условным противником для принуждения его к изменению курса.

В ходе сближения фрегат «Адмирал Григорович» был условно атакован «противником», применившим ракетное оружие. Расчёты ПВО фрегата отразили ракетную атаку с помощью комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1».

Затем личный состав ракетной боевой части фрегата произвёл целераспределение и условно уничтожил корабль условного противника высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Учение по применению высокоточного оружия в акватории Чёрного моря прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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