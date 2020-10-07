07.10.2020 (08:43)

В армейском корпусе Черноморского флота прошло занятие по переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

Накануне подготовительного периода с командирами соединений, воинских частей объединения и офицерами технической части состоялось инструкторско-методическое занятие (ИМЗ) под руководством командира армейского корпуса ЧФ генерал-лейтенанта Константина Касторнова.

Офицерам напомнили порядок оборудования рабочих мест, физико-химические свойства смазок, масел и технических жидкостей, применяемых в ходе обслуживания, а так же специфические особенности практического проведения сезонного обслуживания. Особое внимание было уделено соблюдению требований безопасности и пожаробезопасности.

Подобные инструкторско-методические занятия прошли во всех соединениях и воинских частях армейского корпуса ЧФ перед началом сезонного обслуживания техники.

На сегодняшний день проводятся работы по замене масла и специальных жидкостей, проверке функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем. В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено до 50 технических операций на каждой штатной единице.

Завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях будут созданы специальные комиссии.

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