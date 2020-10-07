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07.10.2020 (08:36)

Объекты Минобороны РФ в Москве и Московской области переведены на зимний режим работы

В зоне ответственности филиала ФГБУ «Центрального жилищного коммунального управления» Минобороны России по г. Москве и Московской области находятся более 280 военных городков, из них порядка 50 военных городков подчинения Западного военного округа, около 180 объектов теплового хозяйства, в том числе: 112 котельных, около 70 Центральных тепловых пунктов, а также не менее 320 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, благодаря чему отапливаются более 650 социально важных объектов: 18 детских садов, 13 школ, 495 жилых дома, поликлиники и больницы – 25, а также 112 казарм.

По состоянию на сегодняшний день, филиал ФГБУ «Центрального жилищного коммунального управления» Минобороны России по г. Москве и Московской области готов на 100%, тепло поступает на объекты Москвы и области практически в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ
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