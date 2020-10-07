07.10.2020 (08:30)

Подразделения РХБЗ ВВО выполнили обработку условно зараженного участка местности в ходе контрольной проверки

В рамках проведения контрольной проверки за период обучения 2020 года в соединениях и частях Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), подразделения радиохимической и биологической защиты (РХБЗ), выполнили обработку условно зараженного участка местности.

Специалисты РХБЗ, в ходе контрольных занятий, выполнили ряд нормативов по РХБ разведке, развертыванию и подготовке к работе авторазливочных станций АРС-14КМ и выполнили специальную обработку вооружения, техники и различных объектов в условно зараженной зоне с использованием специальных растворов.

Разведчики РХБ обстановки подтвердили свое мастерство, проведя проверку указанного условно зараженного участка местности на наличие и тип примененных условным противником отравляющих веществ с помощью приборов войсковой химической разведки ВПХР. Также были выполнены нормативы по проверке наличия и измерению степени радиоактивного заражения данного участка с помощью приборов ИМД-2НМ и ДП-5В.

В ходе контрольных занятий, специалисты войск РХБЗ получили высокую оценку за свои умения и мастерство. Всего к проведению контрольных занятий было привлечено около 350 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники.

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