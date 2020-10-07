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07.10.2020 (08:28)

В Бурятии стартовала контрольная проверка соединений и частей по итогам летнего периода обучения

В соединениях и частях общевойскового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, стартовала контрольная проверка под руководством заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

В ходе проверки военнослужащие соединений и частей общевойскового объединения будут сдавать нормативы по тактической, специальной, технической подготовке, РХБ защите, выполнят упражнения контрольных стрельб на полигонах и продемонстрируют навыки вождения боевых и специальных машин.

Также в ходе проверки соединения и воинские части в Бурятии будут проверены по вопросам организации повседневной деятельности, состояния материально-технического обеспечения. Работа комиссии ВВО продлится в течение двух недель.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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