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07.10.2020 (06:24)

Военнослужащие ВВО апробировали снегоболотоход "Алеут" на полигоне под Хабаровском

В Восточном военном округе на полигоне "Князе-Волконский" под Хабаровском проведены тактико-специальные занятия с апробацией  гусеничных двухзвенных вездеходов «Алеут», недавно поступивших на вооружение в мотострелковое соединение ВВО.

В ходе мероприятия разведывательное подразделение на "Алеутах" переместилось вглубь заболоченной местности, отвлекая основные силы условного противника. Прикрытие подразделения  осуществлено, выставленной  дымовой завесой.

Так,  в рамках занятия механики-водители гусеничных двухзвенных вездеходов отработали вождение «Алеутов» по пересечённой местности со сложным рельефом, а также на переувлажненном грунте и болотистой местности.

Эти упражнения позволили военнослужащим понять особенности управления двухзвенной гусеничной техникой на Дальневосточном полигоне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Мотострелковые войска
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