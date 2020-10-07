07.10.2020 (06:24)

Военнослужащие ВВО апробировали снегоболотоход "Алеут" на полигоне под Хабаровском

В Восточном военном округе на полигоне "Князе-Волконский" под Хабаровском проведены тактико-специальные занятия с апробацией гусеничных двухзвенных вездеходов «Алеут», недавно поступивших на вооружение в мотострелковое соединение ВВО.

В ходе мероприятия разведывательное подразделение на "Алеутах" переместилось вглубь заболоченной местности, отвлекая основные силы условного противника. Прикрытие подразделения осуществлено, выставленной дымовой завесой.

Так, в рамках занятия механики-водители гусеничных двухзвенных вездеходов отработали вождение «Алеутов» по пересечённой местности со сложным рельефом, а также на переувлажненном грунте и болотистой местности.

Эти упражнения позволили военнослужащим понять особенности управления двухзвенной гусеничной техникой на Дальневосточном полигоне.

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