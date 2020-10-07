07.10.2020 (08:10)

Жилищно-коммунальные службы Владивостокского гарнизона проводят подготовку объектов к отопительному сезону

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №2 (г. Владивосток) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрального жилищно-коммунального управления" Министерства обороны РФ по Восточному военному округу продолжают подготовку к началу отопительного периода. Согласно утвержденному графику проводятся гидравлические испытания систем и тепловых трасс на механическую плотность.

Специалисты проверяют системы горячего и холодного водоснабжения, а также приборы учета, в многоэтажных домах служебного жилого фонда МО в границах зоны ответственности, проводят промывку и опрессовку труб. Проводятся работы по профилактике, ремонту и замене оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, внутренних систем теплоснабжения зданий, а также иные мероприятия, предусмотренные программой по энергосбережению на отопительный период 2020-2021 годов.

В конце сентября завершены все подготовительные мероприятия к осенне-зимнему периоду по объектам обслуживания ЖКС №2 на территории военных городков. В частности, подготовлено более 1000 объектов казарменно-жилого фонда, более 200 объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйств.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон уже стартовал на объектах Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота.

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