07.10.2020 (07:31)

В Биробиджане состоялась рабочая встреча представителей ВВО с членами правительства области

В городе Биробиджан Еврейской автономной области состоялась рабочая встреча заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковника Александра Манакова, заместителя командующего общевойсковой армией ВВО, дислоцированной в Приамурье по военно-политической работе полковника Николая Футько и нового военного комиссара Еврейской автономии полковника Дмитрия Болец с губернатором области.

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков представил губернатору Еврейской автономии нового военного комиссара области.

Новый военный комиссар Еврейской автономной области полковник Дмитрий Болец рассказал губернатору об особенностях проведения осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу на территории области.

В ходе рабочей встречи были обсуждены направления совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи области, социально-бытовые вопросы, касающиеся проживающих в военных городках военнослужащих и их семей, достигнуты договоренности по будущему строительству парка «Патриот».

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