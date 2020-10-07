07.10.2020 (07:24)

В Забайкалье военнослужащие ВВО приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятий личный состав выполнит полный комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Будет проведен комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей в узлах и агрегатах гусеничной и колесной техники, проверка функционирования основных узлов, электрических и гидравлических систем.

В настоящее время с военнослужащими проводятся инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ по сезонному обслуживанию техники в местах стоянок, на открытых площадках и хранилищах парков. Развернуты пункты технического обслуживания и ремонта, сформированы команды специалистов.

В зависимости от вида вооружения и техники военнослужащие проведут свыше 50 технических операций на каждой единице.

Завершающим этапом перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ комиссией штаба военного округа.

Всего будет обслужено около 1 тыс. единиц военной и специальной техники, находящейся на вооружении соединений и воинских частей.

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