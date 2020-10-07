07.10.2020 (07:18)

В воинских частях ВВО на Курильских островах приступили к сдаче контрольной проверки за 2020 учебный год

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах приступили к сдаче контрольной проверки за 2020 учебный год.

Офицеры управления воинских частей провели проверку состояния закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом. Военнослужащие всех категорий начали сдачу упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Также личный состав подразделений будет оценён по результатам временных показателей при выполнении нормативов по одеванию противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

Водители-механики, командиры отделений и офицеры сдадут зачёты по вождению боевой техники на специально подготовленных танкодромах, как в дневное, так и в ночное время.

Кроме того, все категории военнослужащих будут оценены по физической, технической, тактико-специальной подготовке. Оценки по основным предметам боевой подготовки будут выставляться как за личные результаты, так и за действия в составе подразделений.

По результатам контрольной проверки, каждому военнослужащему будет присвоена соответствующая классная квалификация.

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