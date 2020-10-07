07.10.2020 (06:00)

Для проведения контрольной проверки по итогам обучения в 2020 году будет задействовано около 20 полигонов ВВО

Соединения и воинские части Восточного военного округа будут проверены специальными комиссиями в рамках стартовавшей контрольной проверки по итогам обучения в 2020 году.

Часть воинских частей проверяет лично командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко.

К проверке привлекаются мотострелки, морские пехотинцы, артиллеристы, зенитчики, военные топографы и инженеры.

Помимо этого, свои навыки продемонстрируют летчики истребительной и штурмовой авиации округа, специалисты радиотехнических подразделений, моряки Тихоокеанского флота. Для проведения проверки будет задействовано около 20 полигонов округа в регионах Дальнего Востока.

Стоит отметить, что в ходе проведения мероприятий военнослужащие выполнят комплекс нормативов для получения почетного наименования «Ударное» подразделение.

При выполнении практических задач на полигонах особое внимание будет уделено оценке навыков военнослужащих по применению опыта современных вооруженных конфликтов.

В частности будет оцениваться взаимодействие расчетов артиллерии и экипажей боевых машин с расчетами БЛА, организация рейдов по позициям, противодействие дронам условного противника.

Особое внимание будет уделено оценке действий подразделений в составе мобильных групп и при ведении городского боя.

Так, проверка состоится в два этапа. Первая очередь проверки проходит с 5 по 14 октября, вторая – с 19 по 28 октября. Экзамен за 2020 год сдадут десятки тысяч военнослужащих округа.

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