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07.10.2020 (05:55)

На Камчатке ведется подготовка средств навигационного оборудования к эксплуатации в зимних условиях

Специалисты подразделения гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России проводят техническое обслуживание средств навигационного оборудования на материковых и в островных зонах Берингова и Охотского морей для перехода к зимним условиям эксплуатации.

В ходе работы проверяются светооптические приборы, производится их фокусировка, замена ламп и источников питания, а также ведется текущий ремонт плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности подразделения.

До закрытия навигации будет обслужено более 130 различных навигационных объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания. Самой северной точкой работы специалистов является мыс Наварин полуострова Камчатка, самой южной - северокурильский остров Матуа. Для выполнения этих задач задействованы специализированные гидрографические суда и катера Камчатского района гидрографической службы ТОФ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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