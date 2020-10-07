07.10.2020 (05:48)

Ракетному соединению ВВО в Забайкалье вручено новое боевое знамя

Боевое знамя нового образца в торжественной обстановке командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Романом Бердников вручил командиру ракетного соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.

В мероприятии приняли участие, командование общевойскового объединения, военнослужащие и ветераны военной службы.

Накануне торжественного мероприятия состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку, в которой приняли участие военнослужащие части, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени.

По окончании митинга, посвященного вручению боевого знамени, военнослужащие прошли перед участниками церемонии торжественным маршем.

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