07.10.2020 (05:48)
Ракетному соединению ВВО в Забайкалье вручено новое боевое знамя
Боевое знамя нового образца в торжественной обстановке командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Романом Бердников вручил командиру ракетного соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.
В мероприятии приняли участие, командование общевойскового объединения, военнослужащие и ветераны военной службы.
Накануне торжественного мероприятия состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку, в которой приняли участие военнослужащие части, заслужившие право вбить «золотой» гвоздь в древко знамени.
По окончании митинга, посвященного вручению боевого знамени, военнослужащие прошли перед участниками церемонии торжественным маршем.
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