06.10.2020 (19:28)

День клиники акушерства состоялся в Военно-медицинской академии

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова прошел Актовый день клиники акушерства и гинекологии, посвященный 178-й годовщине открытия первого в России специализированного акушерско-гинекологического стационара и дню памяти заслуженного врача РФ Кальченко Александра Пантелеевича.

В мероприятии приняли участие сотрудники клиники и кафедры акушерства и гинекологии академии, коллеги и друзья Александра Пантелеевича.

Открывший заседание доцент кафедры Безменко Александр Александрович поздравил сотрудников кафедры и клиники с исторической датой, отметив важный вклад коллектива в беспрерывную работу акушерско-гинекологического стационара академии и успешную работу по лечению больных.

Более 20 лет назад была произведена капитальная реконструкция клиники и возобновлена работа акушерской части. Основную роль в этом сыграл врач акушер-гинеколог, полковник медицинской службы Кальченко Александр Пантелеевич. О жизни, профессиональной и творческой деятельности А.П. Кальченко рассказал Соломко Дмитрий Владимирович. Воспоминаниями об Александре Пантелеевиче поделились его друзья, коллеги и супруга. По традиции актовый день завершился посещением сотрудниками кафедры и клиники мемориального Богословского кладбища. В этом году здесь был торжественно открыт памятник А.П. Кальченко.

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