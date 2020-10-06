06.10.2020 (19:11)

Президент Центральноафриканской Республики посетил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера 6 октября впервые посетил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности начальника прославленного российского высшего военного учебного заведения генерал-лейтенант Олег Макаревич ознакомил высокопоставленного гостя с учебно-материальной базой, а также с процессом обучения иностранных военнослужащих на специальном факультете.

Фостен-Арканж Туадера выразил заинтересованность в обучении высших офицеров оборонного ведомства Центральноафриканской Республики в академии.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия в области науки и образования в целях укрепления обороноспособности национальных вооруженных сил.

Справочно:

В настоящее время в Военной академии Генерального штаба ВС РФ проходят обучение генералы и офицеры из 35 дружественных государств.

На специальном факультете академии в течение нескольких десятилетий было подготовлено более 4 тыс. представителей иностранных государств, которые в дальнейшем были назначены на высшие государственные и военные должности в своих странах.

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