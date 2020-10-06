06.10.2020 (17:45)

В Курской области подразделения радиоэлектронной борьбы ЗВО привлечены к контрольной проверке за 2020 учебный год

Военнослужащие отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курске, подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки за 2020 учебный год.

Комиссия округа проверила действия подразделений по сигналу учебной тревоги и развертыванию комплексов на полигонах для защиты объектов военной инфраструктуры от обнаружения и воздушных атак на дальности около 1,5 тыс. км.

Специалисты РЭБ отработают противодействие воздушным средствам радиолокационной разведки. Расчеты комплексов «Москва», «Леер-3», «Красуха-4» и «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель» продемонстрируют выполнение нормативов по развёртыванию техники и сдадут зачёты по основным предметам боевой подготовки, в том числе стрельбе из автомата АК-74М и пистолета ПМ.

Всего к проверке привлечены более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники ЗВО.

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