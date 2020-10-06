06.10.2020 (17:35)

С офицерами управления Псковского гвардейского соединения ВДВ проведено контрольное занятие по огневой подготовке

В рамках итоговой проверки за 2020 год на полигоне Завеличье Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения комиссия командования Воздушно-десантных войск провела контрольное занятие по огневой подготовке с офицерами управления соединения.

К проверке днем и ночью привлекалось 100% личного состава, который выполнил первое и второе упражнение контрольных стрельб из 5,45-мм автомата АК-74М, 7,62-мм пулемета «Печенег», снайперской винтовки СВД, а также метание ручных осколочных гранат.

В ходе выполнения упражнений военнослужащие поражали мишени, имитирующие пулеметный расчет, спешивающуюся и атакующую (отходящую) группу пехоты, залегшую пехоту.

Весь привлекаемый к контрольному занятию личный состав управления соединения выполнил упражнения на оценку «хорошо» и «отлично».

Контрольные занятия с подразделениями Псковского гвардейского соединения ВДВ проводятся в рамках итоговой проверки в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск и продляться до 10 октября. В этот день состоится подведение итогов под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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